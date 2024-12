As tristes lembranças do homem que recolheu cadáveres do tsunami da Indonésia

Djafaruddin superou o trauma de recolher os corpos do tsunami mais mortal do mundo, que devastou a costa oeste da Indonésia há duas décadas, mo entanto, a dor se torna viva quando ele se lembra das crianças que ficaram órfãs.

"Quando vi o rio com corpos por toda parte (...) gritei e chorei", disse ele.

"Eu disse 'o que é isso, o dia do juízo final?'", lembrou.

"Vi crianças e as levei para fora como se estivessem vivas, mas as encontrei flácidas, sem vida".

A Indonésia foi o país mais atingido, com mais de 160.000 mortos, embora o número real de mortos possa ter sido maior porque muitos corpos nunca foram recuperados ou identificados.

Djafaruddin, que trabalhava em uma agência de transportes na época, estava em casa quando as ondas de mais de 30 metros atingiram a cidade.

A estrada estava cheia de pessoas fugindo, mas ele preferiu correr para o local do desastre.

Seu filho voltou do centro da cidade gritando "a água está subindo", mas ele disse à família para não se mover, sabendo que a água não chegaria à sua casa, localizada a 5 km da costa.

Ele foi um dos primeiros a chegar ao hospital militar da cidade com as vítimas do tsunami.