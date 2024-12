Mathias Pogba é condenado a um ano de prisão em caso de extorsão contra seu irmão, Paul Pogba

O tribunal correcional de Paris condenou, nesta quinta-feira (19), Mathias Pogba a três anos de prisão, dois deles com suspensão condicional, em um processo pelo suposto sequestro de seu irmão, o jogador de futebol francês Paul Pogba.

A pena suspensa de um ano será condicionada ao uso de uma tornozeleira eletrônica. O tribunal também condenou o irmão de Paul Pogba a uma multa de 20.000 euros (US$ 20.930) por participar de uma tentativa de extorsão de 13 milhões de euros (US$ 13,6 milhões) contra seu irmão em 2022 e por pressionar o jogador, sua família e seus agentes para tentar obter essa quantia.

Adama C. foi condenado a cinco anos de prisão com uma sentença de prisão. Amigo íntimo de infância do jogador de futebol, ele deixou a sala de audiências algemado e escoltado pela polícia.