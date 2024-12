Agert destaca ações de emissoras de rádio e TV no Relatório Social 2024

A Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão ( Agert ) lançou seu Relatório Social 2024 . Em sua 20º edição, o documento ressalta as realizações das empresas associadas ao longo do ano, marcado pelas enchentes que provocaram perdas humanas e materiais no Estado.

Um ponto destacado no relatório é o compromisso das emissoras com a solidariedade, dedicadas a levantar recursos e ajudar os atingidos pelo desastre climático, assim como atuam na reconstrução do Rio Grande do Sul e promoção de discussões com o objetivo de evitar que novas tragédias climáticas e ambientais venham a se repetir.