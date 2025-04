Trump conseguiu o que queria: o mundo o teme. E agora?

No Brasil, as reações oscilam entre o pragmatismo de quem sabe que uma retaliação pode ser um tiro no pé , o espanto que quem acreditava que – mais um – moderaria o discurso depois de alcançar o poder e o temor de quem sabia o que esperar ainda antes que começasse .

No Congresso, sob a liderança da insuspeita – no sentido de ter preconceito em relação a Trump – ex-ministra da Agricultura Teresa Cristina, avança uma proposta para dar o Brasil mais poder de reação. A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), do Senado, aprovou nesta terça-feira (1º), por unanimidade, projeto de lei que permite usar sanções comerciais em países que não mantém relação de isonomia econômica com o Brasil.