Palestrante do Fórum da Liberdade chama Lula de “psicopata” e boa parte do público aplaude

Palestrante que abriu o painel Sucesso: Sorte ou Escolha no Fórum da Liberdade, Giovanna Mel começou contando seus percalços na vida profissional e familiar e, a certa altura, chamou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de "psicopata" . Boa parte do público aplaudiu.

A painelista se apresenta como jornalista, especialista em comunicação e oratória e mentora de empresas. O trecho foi isolado em seu pronunciamento, focado em sua trajetória. O tema do evento organizado pelo Instituto de Estudos Empresariais (IEE) neste ano é Coragem para Escolher .

O contexto era uma explicação sobre suas divergências com o pai , que segundo a jornalista, defende "livros em vez de armas", para citar uma dessas diferenças. O ápice foi o momento em que afirmou que o familiar "apoia o governo desse psicopata" .

No final, Giovanna disse estar emocionada e pediu desculpas por não ter entregue "um final mais para cima", combinado com a organização do evento.