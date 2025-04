Como gigante com fábrica no RS avança na troca de combustível fóssil por renovável

Quando ações para reduzir o impacto das mudanças climáticas se mostram ainda mais necessárias , uma gigante global fecha acordo para diminuir a emissão de gases do efeito estufa. A unidade de São Leopoldo da Stihl vai começar a ser abastecida por biometano , substituindo o uso de gás natural, combustível de origem fóssil.

O biometano é renovável, portanto menos poluente. É produzido a partir da purificação do biogás, que por sua vez, é gerado a partir de resíduos extraídos do lixo orgânico. A previsão é iniciar o projeto no segundo semestre e emitir cerca de 4 mil toneladas de CO₂ a menos por ano.