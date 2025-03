Pai disse à polícia que jogou filho de ponte para se vingar da ex-companheira 

O homem também relatou que tentou matar o filho asfixiado entre a noite de segunda-feira (24) e manhã desta terça-feira. Depois disso, ele jogou o corpo no rio. Não há confirmação se a criança ainda estava com vida quando foi atirada da ponte. Isso só poderá ser confirmado após a perícia.

Antes das 17h, o corpo do menino foi retirado do local. Ele será encaminhado para o Posto Médico-Legal de Santa Maria. Não há previsão de liberação.

Corpo foi levado com bicicleta

Segundo o delegado da Polícia Civil, Daniel Severo, a criança estava sob os cuidados do pai quando o crime aconteceu. O menino morava com a mãe em Nova Hartz, no Vale do Sinos.