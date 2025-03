Dólar cai e fecha acima de R$ 5,70 por um triz com juro no Brasil e economia dos EUA

O mercado gostou das pistas dadas pela ata do Comitê de Política Monetária (Copom) apresentada nesta terça-feira (25). E ainda que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, gere incerteza quanto à dose do porrete tarifário , há expectativa de que a economia desacelere por lá.

Dados do mercado imobiliário americano vieram abaixo do esperado pelo mercado, o que indica que a atividade econômica pode estar reduzindo o ritmo por lá. A fraqueza da economia dos EUA também aparece no índice de confiança do consumidor, que está no menor nível desde janeiro de 2021.