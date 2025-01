Por que o dólar caiu abaixo de R$ 6, mas voltou a subir 

Tiveram dois efeitos: reduziram a valorização do dólar frente a várias moedas e amorteceram a valorização história dos títulos do Tesouro americano, para onde os investidores correm sempre que há melhor remuneração.

No entanto, o fator interno que levou o dólar a R$ 6 segue sem solução. O mercado mantém a desconfiança com a política fiscal do governo Lula, o que reduz o potencial de queda da cotação. Além disso, o resultado de novembro do indicador de atividade do Banco Central, o IBC-Br, mostrou o Brasil marcando passo em novembro, mas... ficou acima da expectativa, que era de queda.