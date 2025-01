Benedetti festeja estreia no profissional do Palmeiras e espera seguir os passos de Vitor Reis

Uma das três novidades da base palmeirense que entraram em campo na vitória por 2 a 0 sobre a Portuguesa, na quarta-feira, no Allianz Parque, pela primeira rodada do Campeonato Paulista, o zagueiro Benedetti, de 18 anos, chamou a atenção com sua estatura de 1,97m.

Ao lado do meio-campista Allan e do atacante Thalys, o defensor fez sua estreia na equipe profissional do Palmeiras, ao substituir Naves, no segundo tempo, e não escondeu a emoção de estar em campo com atletas que o inspiram desde que chegou da Ferroviária para integrar a equipe sub-17 em 2022.

"É um sentimento de gratidão, um momento que recompensa muitas coisas que passamos na infância, de largar família e tudo mais. Uma sensação inexplicável. Já jogamos pela base no Allianz Parque, mas o sentimento de estar ali como profissional, com caras que desde a infância a gente se inspira, é sensacional", comentou o jovem. "Vou evoluir muito e dar muitas alegrias para a torcida alviverde."

Além do aprendizado que tem recebido dos zagueiros mais experientes, como Gustavo Gómez e Murilo, Benedetti diz se espelhar no ex-companheiro da base e amigo Vitor Reis, que subiu para o time principal no ano passado e que se encontra na Inglaterra para assinar contrato com o Manchester City, em um negócio que renderá ao clube alviverde mais de 35 milhões de euros (R$ 217 milhões).

"Desde que estamos na base, temos exemplos, como o do meu amigo e irmão Vitor Reis. São portas que se abrem e a gente tenta se espelhar neles, trilhar os mesmos caminhos. Lógico, são características diferentes, mas creio que, trabalhando e seguindo o exemplo desses caras que subiram da base, podemos conquistar muitas oportunidades no profissional", disse Benedetti.

A próxima partida do Palmeiras, neste sábado, às 18h30, diante do Noroeste, no estádio Alfredo de Castilho, será especial para o zagueiro, que espera entrar em campo em sua terra natal. "Sou nascido em Bauru e minha família mora em Lençóis Paulista. Estar com meus pais, com meus amigos e com meus parentes me vendo será uma grande honra", afirmou.