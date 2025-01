Inter está definido para o amistoso contra o México

Borré e Valencia serão titulares nesta noite de quinta-feira (16). Renan Mattos / Agencia RBS

O time do Inter para enfrentar o México, na noite desta quinta-feira (16), está definido. Sem Rochet, Bernabei, Fernando e Bruno Tabata, o técnico colorado irá manter a mesma estrutura da equipe que começou as últimas rodadas do Brasileirão, com Borré e Valencia juntos.

Na lateral-esquerda, uma improvisação. Aguirre, lateral-direito de origem, começa o jogo na vaga de Bernabei.

Rômulo continua entre os titulares, já que Fernando será preservado para o início do Gauchão. O volante está realizando trabalho de controle de carga muscular.

A escalação do Inter terá, então: Anthoni; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Aguirre. Rômulo, Thiago Maia, Alan Patrick e Wesley; Valencia e Borré. A partida será transmitida com imagens pelo YouTube de GZH, às 21h, com toda equipe da Rádio Gaúcha.