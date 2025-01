Fernando vira desfalque no Inter para o amistoso contra o México; veja os 24 relacionados

Inter e México enfrentam-se às 21h, no Beira-Rio. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Inter teve um desfalque de última hora para o amistoso contra o México, nesta quinta-feira (16). Por desgaste físico, o volante Fernando foi poupado da partida e está fora inclusive da lista de relacionados. O atleta deve ser substituído por Rômulo.

No setor ofensivo, a principal dúvida é o substituto do meia Bruno Tabata, lesionado. Conforme apurado por Zero Hora, Bruno Henrique e Enner Valencia foram as opções testadas pelo técnico Roger Machado nos treinamentos.

Se o escolhido for o meia, o treinador manterá o 4-2-3-1 de 2024. Já caso a opção seja pelo atacante, o esquema deve variar para um 4-4-2.

Além de Tabata, estão fora o goleiro Rochet, o zagueiro Rogel e o meia Gabriel Carvalho, todos lesionados. Já o lateral-esquerdo Bernabei, ainda em processo de assinatura do novo contrato, também será desfalque. Com isso, o lateral-direito Braian Aguirre será improvisado no flanco esquerdo. Já no gol, o titular deve ser Anthoni.

Na lista de 24 relacionados para a partida, a principal novidade é o atacante Vitinho, recentemente contratado do Bragantino. Também já anunciado, o volante Ronaldo ainda aprimora a parte física e não estará à disposição de Roger.

O provável time do Inter para o amistoso contra o México tem: Anthoni; Bruno Gomes, Vitão, Clayton Sampaio e Braian Aguirre; Rômulo, Thiago Maia, Alan Patrick e Wesley; Enner Valencia (Bruno Henrique) e Rafael Borré.

Confira a lista de relacionados para o amistoso entre Inter e México:

Goleiros: Anthoni e Ivan Quaresma

Zagueiros: Vitão, Clayton Sampaio, Pedro Kauã e Victor Gabriel

Laterais: Bruno Gomes, Braian Aguirre e Pablo

Volantes: Rômulo, Thiago Maia, Bruno Henrique e Luiz Otávio

Meias: Alan Patrick, Yago Noal, Gustavo Santos e Bernardo Jacob

Atacantes: Wesley, Rafael Borré, Enner Valencia, Vitinho, Wanderson, Lucca e Marlon