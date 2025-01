Influencer do agro: quem é o produtor gaúcho que já soma mais de 140 mil seguidores no Instagram

Influencer do agro, Fabio Eckert é um produtor gaúcho que vem conquistando as redes sociais. No Instagram, ele já soma mais de 140 mil seguidores. E a fama virtual veio do mundo físico, do seu trabalho no campo. Das suas lavouras, em Tapes, no sul do Estado, ele passou a contar, por meio do celular, o seu dia a dia — e o "segredo" do sucesso das colheitas da sua propriedade.