Corpo é encontrado boiando no mar em Capão da Canoa

O corpo de um homem foi encontrado no mar, em Capão da Canoa, no Litoral Norte, por volta das 15h50min desta quinta-feira (16), na altura da guarita de número 80.

Ainda não se sabe as circunstâncias da morte, nem a identidade do homem. Não havia registro de desaparecidos na área coberta da Operação Golfinho e os agentes estão fazendo contato com outros municípios em busca de informações.