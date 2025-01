Após nove anos na Chapecoense, lateral vai para o seu primeiro Gauchão pelo Caxias

Lateral Ronei chegou ao Estádio Centenário para disputar posição. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

Natural de Três Passos, o lateral-direito Ronei conhece o futebol gaúcho, mas nunca jogou profissionalmente no Rio Grande do Sul. O atleta foi o último a ser anunciado pelo Caxias para o Gauchão.

Aos 26 anos, ele chega ao Estádio Centenário para disputar posição com Thiago Ennes. Quanto ao seu primeiro estadual gaúcho, o atleta comentou sobre a projeção em entrevista coletiva:

— Expectativa é muito boa. Eu trabalhei com o Luizinho ano passado no Brusque. Então, sei como ele trabalha, sei do que ele gosta do trabalho. Até do que a gente já vê nos trabalhos do dia a dia. O grupo está bem entrosado, está conseguindo fazer bons trabalhos, tendo uma sequência de treinos muito boa. Então acredito que possa ser um grande ano para o Caxias — disse o jogador.

O fato de conhecer Luizinho Vieira por conta da experiência no Brusque faz Ronei acreditar que, o Caxias terá um modelo de jogo propositivo.

— O trabalho dele é muito bom. E pela equipe que ele e a diretoria montaram, acho que conseguiremos fazer um trabalho bom. O que ele pede no dia a dia está sendo feito com êxito. Acredito que possa ser um diferencial, tanto no início como durante a temporada de sucesso da gente — afirmou Ronei, que destacou como está fisicamente:

— Já completei uma semana, mas já vinha treinando em casa. Passei uma semana com o Cetolin. Então, acredito que até a estreia do campeonato, eu esteja apto já para as partidas — comentou o atleta.

QUASE UMA DÉCADA NA CHAPE

Ronei se profissionalizou na Chapecoense-SC. Ele esteve no clube por nove anos, sendo os últimos cinco no profissional.