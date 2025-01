Inmet e Defesa Civil emitem alertas para tempestade em regiões do Rio Grande do Sul

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade para parte do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (16). O aviso engloba a Região Metropolitana, a Região Central, parte Litoral, Sul e a Campanha.

A classificação do alerta é amarela , o que significa perigo potencial. Ele está em vigência de 12h e segue até as 23h30min desta quinta.

Em Porto Alegre, no meio da tarde desta quinta, a chuva foi intensa, com registro de granizo.

Defesa Civil

A Defesa Civil do Estado também alertou para o risco de "chuva forte com raios, eventual granizo e alagamentos pontuais". Conforme o órgão, as condições climáticas devem incidir nas regiões próximas a Região Metropolitana e o Vale do Paranhana.