Natural da Serra e com contrato até 2027: conheça o jovem que é destaque da base do Palmeiras

Erick Belé é destaque na base do Palmeiras. Fabio Menotti / Palmeiras / Divulgação

A Serra Gaúcha é um celeiro de inúmeros talentos nas mais variadas áreas. E no futebol não é diferente. Vários jogadores surgiram ou nasceram na região. Mais um nome que pode integrar essa lista é Erick Belé, 17 anos, natural de Flores da Cunha.

O meia-atacante está no Palmeiras desde os 11 anos. Em 2023, assinou seu primeiro contrato profissional com o clube. No ano passado, renovou esse vínculo com validade até abril de 2027. O Palmeiras possui 95% de seus direitos econômicos.

O jovem de Flores da Cunha é visto como destaque na base do clube paulista. Belé demonstrou talento e é utilizado em categorias acima de sua idade. Desde os 16 anos, participa do sub-20. Atualmente, o jogador está na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Na segunda fase, ele fez um dos gols, na vitória por 2 a 1, diante do Referência. O time alviverde está nas oitavas de final da competição.

Na próxima terça-feira (21), Erick Belé completa 18 anos. Ele é irmão do volante Ronald, 23 anos, que surgiu na base do Juventude, e atualmente está no Bangu-RJ.

Erick tem 1m83cm, é canhoto e chegou ao Palmeiras em 2018. No currículo na base, já foi campeão do Campeonato Brasileiro Sub-17, Copa do Brasil Sub-17, Campeonato Paulista Sub-20 e Campeonato Paulista Sub-15. Habilidoso e com boa bola parada, o jovem já atuou em outras funções como lateral-esquerdo, ponta e volante.

Na temporada passada, foi convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira sub-17. Ele foi campeão da Cascais Cup, em Portugal e vestiu a camisa 10. O jovem fez quatro gols e seis assistências em três jogos, na equipe comandada por Ramon Menezes.