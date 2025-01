Em 15 dias, operações da Brigada Militar apreendem 13 armas e 29 quilos de drogas em cidades da Serra

Nos primeiros 15 dias deste ano, a Brigada Militar (BM) apreendeu 13 armas de fogo e 29 quilos de drogas em operações na Serra. As ações ocorreram em Caxias do Sul, Farroupilha, Bento Gonçalves, São Marcos e Veranópolis. Dentre os entorpecentes, porções de maconha, cocaína e crack.

Segundo o Comando Regional de Polícia Ostensiva da Serra (CRPO-Serra), o objetivo das operações é desarticular redes de tráfico de drogas e combater a circulação de armamentos ilegais . O trabalho conta com a atuação do setores de inteligência para a identificação de pontos críticos e para a prisão de pessoas envolvidas em crimes.

Há duas semanas, os policiais militares do 4º Batalhão de Polícia de Choque (4º BPChq) estão reforçando o efetivo do município. O objetivo é que a equipe auxilie o 3° Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (3° BPAT) no combate à criminalidade e na diminuição de crimes contra a vida.