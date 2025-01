Dólar cai a R$ 6,04 com inflação menor nos EUA e esperança de contenção no "risco Trump"

A maior ajuda veio do Exterior. Além de inflação menor ao produtor nos Estados Unidos , que renovam esperança de redução do juro, informações da agência Bloomberg de que a equipe de Donald Trump estuda adotar aumento gradual nas medidas tarifárias reduziram o chamado "risco Trump".

Em tese, impostos menores sobre produtos importados pelos Estados Unidos aliviam a inflação. A percepção do mercado é de que, com menor elevação de preços, há possibilidade de cortes no juro básico americano , que têm potencial de atrair investidores para o Brasil por aumentar o abismo que já existe entre a taxa nacional e a americana.

É bom lembrar, no entanto, que há muita especulação sobre as tarifas prometidas por Trump. Uma publicação do jornal The Washington Post da semana passada havia afirmado que a equipe do republicano estaria avaliando uma abordagem mais amena para taxas de importação, mas o presidente eleito fez questão de desmentir a hipótese. A posse de Trump ocorre na próxima segunda-feira (20).