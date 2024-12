Mercado chancela PIB de 2024 perto de 3,5%, mas vê juro de 14% no final de 2025

Como havia sinalizado o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) de outubro , as projeções para o PIB deste ano continuam subindo. No Relatório Focus apresentando pelo BC nesta segunda-feira (16), as estimativas da maioria dos cerca de cem economistas consultados aumentaram de 3,39% para 3,42%.

E com o dólar estacionado no patamar de R$ 6 - não vai muito além mas também não recua abaixo dessa barreira psicológica, o mercado também elevou a projeção do fechamento do câmbio no final do ano para R$ 5,99. Ao menos, enquanto o pacote de corte de gastos não for aprovado.