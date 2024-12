PPCI Notícia

Prazo para prédios se adequarem ao plano de prevenção contra incêndios termina neste mês

Todos os estabelecimentos com mais de 200m² têm até 27 de dezembro para se ajustarem; medida era para ter sido estabelecida em 2019 e já sofreu dois adiamentos do governo do Estado. No programa, é necessário apresentar as diretrizes de como o local estará protegido em eventuais sinistros

