Bombeiros interditam sacadas de prédio após engenheiro cair e morrer em Santa Maria

Gabriel Scapin, 26 anos, era natural de Frederico Westphalen. Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

O Corpo de Bombeiros interditou as sacadas de um prédio após a morte de Gabriel Scapin, engenheiro de 26 anos que caiu de uma das estruturas no quinto andar durante uma festa em Santa Maria, na Região Central, no último sábado (14). Uma vistoria foi realizada na terça-feira (17).

Conforme os bombeiros, o acesso às sacadas está proibido até que um laudo de segurança estrutural seja entregue pelo condomínio. O proprietário do prédio ainda foi multado porque não havia brigada de incêndio. Além disso, o plano de prevenção contra incêndio (PPCI) datava de 2022 e o alvará estava vencido.

Os responsáveis pelo condomínio disseram que vão providenciar as adequações exigidas.

Investigação

De acordo com a Polícia Civil, o jovem participava de uma confraternização na casa de amigos, no centro da cidade, no momento do acidente. Ele estava na sacada do apartamento, escorado em uma mureta de madeira, quando a proteção cedeu. Com isso, Gabriel caiu e morreu. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por volta das 3h, constatando a morte ao chegar no local.

A Polícia Civil trata o caso como acidente. No entanto, a corporação afirma que fará uma investigação para apurar as circunstâncias da queda e identificar as condições da mureta da sacada.

Quem era a vítima

Gabriel Scapin era engenheiro civil formado pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e trabalhava para uma empresa de Florianópolis de forma remota. Ele morava com o irmão no município da Região Central.