Pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) divulgaram pela primeira vez o crânio quase completo do Saturnalia tupiniquim , dinossauro de cerca de 230 milhões de anos e um dos mais antigos já conhecidos. Ele foi encontrado no sítio fossilífero Cerro da Alemoa, em Santa Maria. A espécie foi apelidada de “Gracinha”.

A novidade encerra uma discussão de 25 anos sobre a anatomia craniana do Saturnalia, levantada desde 1999 com base em fósseis parciais. Segundo especialistas, o crânio pequeno ajudava na captura rápida de presas .

Embora carnívoro e de pequeno porte, com aproximadamente 1,50 metros de comprimento, o animal pertence à linhagem que originou dinossauros gigantes herbívoros , destacando sua condição primitiva e ancestral.

O público pode conhecer mais sobre os fósseis no Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da Quarta Colônia, em São João do Polêsine, aberto diariamente com visitação gratuita.