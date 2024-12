Randoncorp reforça compromisso com a reconstrução do Estado

Por meio do Instituto Elisabetha Randon foram destinados recursos para apoiar escolas de São Leopoldo, contribuindo para a retomada das atividades educacionais. João Lazzarotto

Os impactos da tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul foram devastadores. Segundo a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), mais de 47 mil indústrias sofreram danos, afetando 813 mil trabalhadores. Na educação, 530 escolas foram danificadas, impactando diretamente 216.883 estudantes, de acordo com o governo do Estado.

Diante desse cenário, a Randoncorp – multinacional líder em soluções para o transporte – reafirmou seu compromisso com o Estado, onde iniciou sua história há mais de 75 anos, estruturando ações estratégicas em quatro frentes principais: apoio a escolas impactadas, impacto social, infraestrutura rodoviária e fomento à indústria e ao empreendedorismo.

Em meio a um cenário tão desafiador, a Randoncorp empregou, desde o início, esforços no acompanhamento de suas equipes afetadas em diversas cidades. Além do apoio emergencial e de serviço social, atendimento psicológico e telemedicina, tanto para colaboradores quanto para seus familiares diretamente impactados, ainda foram ofertadas assessoria jurídica e orientações financeiras.

– Acompanhamos cerca de 300 colaboradores e suas famílias impactadas, oferecendo ajuda imediata e suporte contínuo para superar as perdas e reconstruir suas vidas – comenta Maurien Randon Barbosa, diretora-presidente do Instituto Elisabetha Randon (IER).

O IER desempenhou um papel central na mobilização. De acordo com Maurien, o engajamento de clientes, distribuidores e fornecedores foi expressivo, criando uma rede de solidariedade que colaborou com o trabalho realizado em regiões como os Vales do Taquari e do Caí, além da Região Metropolitana.

– Tivemos ações importantes desde o início da crise climática: abrir um Pix para arrecadar recursos e organizar a distribuição de doações recebidas. Mais de 200 colaboradores também dedicaram seu tempo como voluntários – relembra Maurien.

Entre as iniciativas destacadas estão a parceria com a Fundação Caxias, que centralizou donativos para encaminhamento ao Corpo de Bombeiros, à Defesa Civil e à Secretaria de Desenvolvimento Social.

Impacto social e educação

Ao superar a fase emergencial, o foco do IER e da Randoncorp voltou-se para o impacto social e a educação. Recursos foram destinados ao Instituto Lenon Joel pela Paz, em São Leopoldo, beneficiando 290 crianças e adolescentes com a reforma das instalações, substituição de equipamentos e materiais pedagógicos.

Além disso, iniciativas voltadas às escolas municipais Rui Barbosa e Castro Alves viabilizaram a aquisição de materiais escolares, mobiliário e equipamentos eletrônicos para a retomada das aulas.

– Em outubro, um grupo de 20 colaboradores da Randoncorp participou da pintura da quadra esportiva, beneficiando diretamente mais de mil alunos – comenta Maurien.

Para apoiar educadores no acolhimento emocional dos estudantes, foi distribuído o livro O Guardião das Emoções, da autora Márcia Tolotti, que utiliza uma abordagem lúdica para ajudar crianças a processarem traumas e reforçarem memórias positivas.

Edital para entidades atingidas

O Instituto Elisabetha Randon (IER) lançou um edital para destinar R$ 1 milhão a entidades sociais que atendem crianças e adolescentes nas regiões do Vale do Rio dos Sinos e do Vale do Caí, severamente impactadas pela enchente. A iniciativa é realizada em parceria com o Programa Pró-Social, do Departamento de Inclusão Socioprodutiva e Projetos Especiais da Secretaria de Desenvolvimento Social do Rio Grande do Sul. O recurso será dividido entre 10 entidades, cada uma podendo apresentar projetos com orçamento de até R$ 100 mil. O edital, que conta com patrocínio das empresas da Randoncorp e do Instituto Lojas Renner, está disponível no site do IER. As inscrições vão até o dia 12 de janeiro.

Fomento à indústria e empreendedorismo

A Randoncorp vem atuando no apoio à recuperação econômica, fomentando parcerias entre empresas e apoiando microempreendedores impactados. A convite do governo estadual, o IER, junto com outras entidades, participou de um comitê que avaliou como seria a distribuição dos recursos financeiros enviados pela população via Pix do governo do Estado. Com a verba arrecadada, pequenos negócios, como oficinas mecânicas, confecções e fábricas de bicicletas, receberam suporte para retomarem suas atividades.

Aliado a isso, a companhia estabeleceu um convênio com o Sebrae RS, por meio do programa Sebraetec Supera, para reerguer as empresas por meio de orientações e consultorias. Ao todo, serão auxiliadas 15 pequenas e médias empresas do segmento metalmecânico em São Leopoldo e região, dos arredores da Controil – unidade da companhia.

Infraestrutura rodoviária

Devido a história da companhia estar diretamente ligada ao transporte rodoviário, a Randoncorp focou esforços na infraestrutura rodoviária profundamente afetada pelos eventos climáticos. Sendo assim, tem atuado para viabilizar as construções de pontes na Serra Gaúcha e no Vale do Taquari. As iniciativas já estão sendo executadas, com diferentes prazos, e devem avançar com mais intensidade no decorrer de 2025. Esta ação conta com a parceria de entidades de classe empresariais e lideranças locais, e a empresa JB Engenharia.

A empresa disponibilizou equipes para apoiar na elaboração de projetos e atua diretamente na doação, em conjunto com os parceiros, de estruturas metálicas das vigas que serão utilizadas na construção das estruturas. O primeiro fornecedor parceiro que aderiu ao projeto foi a Gerdau, doando as matérias-primas usadas para a manufatura das estruturas nas fábricas da Randoncorp. Na evolução das ações, outros parceiros como ArcelorMittal, Metasa e Usiminas, também aderiram à iniciativa e contribuíram para o projeto ser desenvolvido.