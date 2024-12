Após operação em Parobé, chefe do MP diz que há crescimento da presença de facções na prestação de serviços públicos 

Foi cumprido mandado na prefeitura de Parobé. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O procurador-geral do Ministério Público do RS, Alexandre Saltz, afirmou que o MP identificou crescimento da presença de facções criminosas na prestação de serviços públicos. A declaração se deu após operação na prefeitura de Parobé, que cumpriu mandados de busca e apreensão, inclusive na sede da prefeitura e na casa do prefeito Diego Picucha (PDT).

— As facções montam empresas para ter uma fachada para lavar dinheiro. Às vezes, o serviço é feito, às vezes não é feito. Em alguns casos tem o retorno do dinheiro, mas é uma lógica inversa. Antes, as empresas eram montadas para trazer dinheiro para as pessoas. Agora, a organização criminosa cria empresas para prestar serviços ao poder público — afirmou Saltz em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, na manhã desta quarta-feira.

Saltz afirmou que não pode dar detalhes sobre a operação em Parobé, mas revelou que está em investigação também direcionamento em licitações. Nesta manhã, foram cumpridas 41 ordens judiciais.

Saltz sustenta que não existem brechas na legislação, mas excesso de criatividade por parte dos criminosos que se valem de serviços públicos para lavar dinheiro ilícito.

— O sistema normativo funciona bem, só que o crime organizado sempre está tentando achar formas de conseguir que o próprio sistema traga algum benefício. Se tu olhas o processo por fora, não tem ilegalidade. Se não conhece a estrutura da investigação e não sabe quem são as pessoas que estão tratando do tema, tu vais achar que é um processo absolutamente normal. Então aí que entra o trabalho da inteligência — disse o chefe do MP.

Confira trecho da entrevista:

Contraponto

O que diz a assessoria da prefeitura

"Fomos surpreendidos com a referida operação. No entanto, isso não abala em nada a lisura da nossa gestão, reconhecida por três anos consecutivos pelo Conselho Federal de Administração como a melhor do Estado do RS no Índice de Governança Municipal, que avalia critérios como transparência, finanças, gestão e desempenho. Informamos que o prefeito Diego Picucha irá se manifestar oficialmente sobre o assunto ainda nesta tarde."

A reportagem contatou a assessoria do prefeito Diego Picucha e solicitou entrevista para que ele pudesse apresentar sua versão e se defender das suspeitas. Veja o que ele disse em nota enviada a Zero Hora:

"Sobre a operação do MP realizada hoje, esclareço que:

Não respondo a nenhum processo de improbidade ou corrupção e tenho todas as contas aprovadas.

Além de conter contratos investigados de gestões anteriores, destaco que todos os contratos são públicos e estão disponíveis no Portal da Transparência.

As armas citadas não pertencem à Prefeitura ou à nossa administração.

Não precisamos negociar votos ou favores. Nossa gestão é respaldada pela confiança da comunidade, sendo reconhecida como a melhor do RS por três anos consecutivos e prefeito reeleito de Parobé com quase 80% dos votos, uma marca histórica na cidade.