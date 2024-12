Polícia Civil conclui investigação e indicia padre de Guaíba por estupro de vulnerável 

— O padre negou as acusações. Apenas admitiu que tinha proximidade com a família da criança e que chegou a pagar material escolar, dava rancho, roupa e ajuda financeira — diz o delegado.

Foi como parte deste inquérito que a polícia fez buscas na casa paroquial. No local, dentro do roupeiro do padre, foram encontrados dois pendrives com imagens de pornografia infantil. Diego foi preso em flagrante, mas acabou solto depois de passar por audiência de custódia. No mesmo dia do flagrante, a Arquidiocese de Porto Alegre afastou o padre de suas funções.