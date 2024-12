Simona Halep recebe convite para participar da fase de classificação do Aberto da Austrália

A romena Simona Halep, ex-número 1 do mundo, vai estar em ação no primeiro Grand Slam de 2025. Ela recebeu um convite para disputar a fase de classificação do Aberto da Austrália. A competição tem o seu início marcado para o dia 6 de janeiro.

Atualmente com 33 anos, a tenista foi finalista do Grand Slam australiano de 2018. Ela ficou fora das edições de 2023 e 2024 por cumprir suspensão por doping. Liberada para retornar às quadras desde março deste ano, a tenista sofreu com lesões e ocupa o 877º no ranking da WTA.

Suspensa provisoriamente em outubro de 2022, a romena inicialmente foi banida por quatro anos. Depois disso, o caso foi revisto e o período de gancho foi reduzido para nove meses após um recurso na Corte Arbitral do Esporte (CAS).

O convite foi encarado com bastante ânimo pela atleta que espera agora dar uma retomada em sua carreira profissional. "A ideia de retornar à Austrália depois de três anos é emocionante. Mal posso esperar para voltar a Melbourne e jogar diante dos fãs australianos", disse Halep, por meio de comunicado à imprensa.

Estar em ação em um torneio de tamanha visibilidade é uma oportunidade que Halep não pretende desperdiçar. Assim, ela pretende intensificar os seus treinamentos para adquirir a sua melhor forma física e técnica até a estreia no quali.

"O Aberto da Austrália me proporcionou alguns dos melhores momentos da minha carreira, então mal posso esperar para voltar a Melbourne e jogar diante dos fãs australianos. Tenho trabalhado duro para me preparar para a temporada de 2025", disse Halep, ex-campeã de Roland Garros e Wimbledon.