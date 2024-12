Maior artilheira do Juventude, atacante acerta ida para o Atlético-MG

A atacante Thalita, que já havia confirmado sua saída do Juventude através das redes sociais , tem destino acertado. Na próxima temporada, a jogadora defenderá as cores do Atlético-MG.

Com 23 anos, a atacante foi uma das protagonistas do Alviverde nos acessos que tiraram o clube da terceira divisão e colocaram na elite do Brasileirão Feminino. Em 39 jogos, foram 28 gols e 10 assistências, que a tornam a maior artilheira do clube desde a retomada do departamento.