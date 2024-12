Inter confirma saída de duas jogadoras antes da próxima temporada

Analuyza não seguirá no Inter em 2025. Jhony Inácio / Ag. Paulistão

O Inter confirmou, nesta quarta-feira (18), as saídas de duas atletas do departamento feminino. Trata-se da atacante Analuyza e da zagueira Carla. Ambas tinham vínculo com o clube colorado apenas até dezembro deste ano.

Analuyza estava no Inter desde o início de 2023. Ao todo, foram 43 jogos, com cinco gols e cinco assistências pelo elenco principal. Além de 14 jogos e quatro gols pela base. Nesse período, também foi campeã do Brasileirão sub-20, do Gauchão e da Ladies Cup.

A zagueira Carla, por sua vez, chegou a Porto Alegre em 2022. Pelo profissional, disputou 23 jogos, com um gol marcado. Enquanto, na base, acumulou 31 jogos e dois gols. Além de ter conquistado os títulos de Brasileirão sub-20, Brasileirão sub-17, Gauchão e Ladies Cup. Na próxima temporada, ela defenderá as cores do Palmeiras.

Além das duas, também saíram do Inter: a zagueira Isa Haas e a volante Zóio, que jogarão no Cruzeiro, e a atacante Chú Santos, que irá para o Fluminense. Não devem ocorrer mais baixas no elenco.

Comunicado do clube

O Sport Club Internacional informa que a atleta Analuyza não fará parte do elenco das Gurias Coloradas para a próxima temporada.

O Clube também informa que a zagueira Carla optou por seguir novos desafios e também não fará parte do elenco em 2025.

O Inter agradece às jogadoras pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência de suas carreiras.