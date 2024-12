O apogeu do afeto surge da simplicidade

Ela entrou no meu apartamento, e estranhou aquela mesa posta, o sousplat, a porcelana pintada dos pratos, os talheres chiques, os guardanapos de pano, os cálices brilhando, os arranjos de flores, as luminárias no tom certo entre a claridade e a sombra, numa penumbra convidativa.

Ela, que criou quatro filhos, que colocou os quatro filhos numa universidade, que trabalhou em dois empregos simultaneamente, que acumulou plantões de madrugada, que acordava cedo para preparar o almoço enquanto tomávamos café. Ela, que dedicou o seu tempo para nós, a sua paciência, solucionando os problemas como uma cigarra e fechando o orçamento como uma formiguinha, recebia uma pequena devolução do suor e das lágrimas, do sal da vida. Provava o açúcar da atenção, o mel do melhor, sem se preocupar com a reposição, com o forno ligado, com a louça suja, com a desordem das panelas, com os panos de prato imundos e os farelos e manchas pelo ambiente.