Você se cuida mais a partir do nascimento do filho.

Ali, no nascimento de Mariana, ao invés de me sentir todo-poderoso e infalível, veio à tona uma fragilidade insondável. Uma vulnerabilidade inconcebível.

O medo da morte nasce com o filho, no mesmo instante do parto. Anteriormente, eu não me via finito, sequer pensava em longevidade.