Posso ser a amante do meu ex-marido?

Leitora de GZH passou por uma reviravolta em seu relacionamento. Ela foi traída pelo marido e decidiu se separar. No entanto, após ele iniciar um novo romance, os dois voltaram a se envolver, agora com ela no papel de amante.

Diante dessa situação, surgiu a dúvida: seria possível uma reconciliação?

Confira no vídeo abaixo a opinião do colunista sobre o caso, no episódio desta semana do Desafio Sentimental, com Carpinejar:

"No desafio sentimental GZH, leitora foi traída pelo marido. Ela se separou, o marido começou um novo relacionamento e agora o marido a trai com ela e ela me pergunta: é possível uma reconciliação?

Ou seja, ela é amante, quer voltar a ser esposa, mas o traste que é bom não muda. Vejo um alto grau de submissão, você está se vingando da pessoa errada, se você ocupa o papel de amante achando que está prejudicando o seu antigo marido com o novo relacionamento, na verdade você está apenas abençoando o mau caminho, abençoando a safadeza, abençoando a desgraça, ou seja, você está dando motivos para ele se sentir ainda mais prestigiado, porque você está se vingando da atual parceira dele, que não tem nada a ver com isso.

Ou seja, você quer que a atual parceira dele sofra o mesmo que você sofreu com a infidelidade. Se você antes era esposa, agora você é amante para ferrar com qualquer novo romance dele, mas ele não está sendo atingido.

Ele apenas tem benefícios, ele está com vocês duas ao mesmo tempo, e não vai voltar. O fato de agora você estar se encontrando com ele num outro papel não significa reconciliação. Você apenas está fortalecendo o sistema de traição dele. "Ela vai ficar comigo de qualquer jeito, casada, amante, ela nunca vai me largar!", e esse é o recado que você está dando para ele, que ele é irresistível, que não importa o contexto, você sempre o seguirá.

Você está deixando ele ainda mais confiante dos seus erros, ele não vai entender o quanto que vem magoando as pessoas. E você não vai entender o quanto que você está se magoando, se não sair de perto dessa pessoa. Você não está se vingando de uma mulher, você não precisa continuar com isso. Se você quiser se vingar dele, a indiferença, a indiferença é a melhor vingança."

