As gurias do Juventude voltaram a fazer história. O time alviverde empatou com o Fortaleza em 2 a 2, no Alfredo Jaconi, e confirmou seu lugar entre as 16 melhores equipes do Brasil em 2025. No jogo de ida, no Ceará, o Verdão havia vencido por 1 a 0. Foi o segundo acesso nacional consecutivo para as Esmeraldas.