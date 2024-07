O Juventude mudou de patamar no futebol feminino. Na tarde desta terça-feira (9), o Alviverde empatou com o Fortaleza em 2 a 2, com gols de Kety e Thalita, e confirmou o acesso à Série A-1 do Brasileirão — havia vencido a ida por 1 a 0, também com Thalita marcando.