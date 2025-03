CBF divulga tabela dos oito primeiros jogos de Grêmio, Inter e Juventude no Brasileirão Feminino

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada das oito primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro Feminino A1 2025 , nesta quinta-feira (13).

O Rio Grande do Sul terá três representantes pela primeira vez: Grêmio, Inter e Juventude. Ao todo, serão 16 clubes na disputa.

A competição começará a ser disputada no dia 22 de março. O Inter estreia contra o Bahia, em Porto Alegre, enquanto o Juventude enfrenta o América-MG, em Bento Gonçalves. No dia seguinte, o Grêmio joga contra o Cruzeiro, fora de casa.

Confira a tabela das equipes gaúchas

