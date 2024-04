As Gurias Jaconeras seguem com 100% de aproveitamento no Brasileirão Feminino A-2. Na tarde deste sábado (20), o Alviverde venceu o Taubaté por 1 a 0, na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. O gol de Kety garantiu os três pontos e a liderança momentânea do Grupo A.