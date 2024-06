As gurias do Juventude seguem fazendo história. Neste sábado (15), no Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, o time alviverde derrotou o Mixto-MT por 3 a 1 e garantiu vaga nas quartas de final do Brasileiro Feminino A-2. Kety, duas vezes, e Ana Caroline marcaram os gols das Esmeraldas e Rayla descontou.