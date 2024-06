A campanha na Série A-2 do Brasileirão Feminino já ultrapassou parte das expectativas do Juventude. Colocada como meta inicial, a permanência foi confirmada e, agora, o sonho de classificação e acesso cresce. Para garantir-se nos mata-matas, o Alviverde depende apenas de si: se vencer o Mixto-MT neste sábado (15), às 15h, na Montanha dos Vinhedos, estará entre os quatro melhores do Grupo A.