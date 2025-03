Técnica do Grêmio reclama da arbitragem após eliminação na Supercopa Feminina

Thaissan Passos, treinadora do Grêmio, no jogo deste domingo. Will Anacleto / Grêmio/Divulgação

O Grêmio iniciou a temporada com uma derrota amarga para o Corinthians. Na tarde deste domingo (9), o Tricolor recebeu o Timão na Arena e tropeçou por 3 a 0, despedindo-se da Supercopa do Brasil ainda na primeira fase.

Na avaliação da técnica Thaissan Passos, no entanto, a atuação teve pontos positivos, especialmente na etapa inicial.

— O que eu vi foi um time competitivo. Um time que durante todo o primeiro tempo competiu de igual para igual com o Corinthians, que é o atual tricampeão da competição. O que a gente entregou no primeiro tempo foi um nível altíssimo — afirmou a treinadora, em entrevista coletiva.

O Grêmio teve de lidar com a inferioridade numérica ainda no primeiro tempo. Após duas faltas, a lateral-esquerda Raissa Bahia foi expulsa pela árbitra carioca Rejane Caetano da Silva. A punição gerou reclamações das Gurias Gremistas.

— Não é um sentimento de perdedora, mas a gente precisa rever a arbitragem a nível de cenário nacional dentro do contexto do futebol feminino. Eu acho que algumas tomadas de decisões atrapalharam o contexto do jogo, de um grupo que está trabalhando há quase dois meses, porque entende a grandeza do jogo de hoje (domingo) e a gente queria apresentar um grande jogo — afirmou, e completou falando especialmente sobre a expulsão:

— A expulsão acabou pesando muito, e eu não estou aqui para dizer se foi justa ou injusta, eu estou aqui para dizer que teve alguns outros lances que poderiam ter tido cartão amarelo para o outro lado, e isso não aconteceu. Então, a minha reclamação não é que eu tive uma jogadora expulsa, a minha reclamação é que precisa ser igual para que a gente possa competir.

Baixa por lesão

Antes de a bola rolar, o Tricolor ainda teve de lidar com uma baixa importante por lesão. A atacante Brenda Woch, contratada no início desta temporada, rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho e terá de passar por procedimento cirúrgico. Nesses casos, a tendência é de, no mínimo, nove meses fora.

— A Brenda é uma atleta que faz muita diferença dentro do nosso contexto de trabalho, e o que aconteceu foi um acidente de trabalho. É uma atleta que se entrega muito, queria muito estar jogando esse jogo. Mas ela já está tendo todo o suporte do clube para que esteja bem, principalmente mentalmente, para passar por uma situação como essa — avaliou.

Agora, as Gurias Gremistas se preparam para a estreia no Brasileirão Feminino. A competição tem início previsto para 23 de março, e o primeiro desafio tricolor será diante do Cruzeiro, fora de casa.