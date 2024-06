O Juventude iniciou nesta quinta-feira (13) a venda de ingressos para o confronto contra o Vasco pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida no estádio Alfredo Jaconi acontece na próxima quarta-feira (19), às 20h. E os sócios, com as mensalidades em dia, terão promoção para adquirir os bilhetes.