Sobe para 41 número de mortes confirmadas em acidente em Minas Gerais

Subiu para 41 o número de mortes confirmadas no acidente que envolveu a colisão entre um carro, um ônibus e uma carreta na BR-116, em Teófilo Otoni, em Minas Gerais, na madrugada do último sábado (21). A informação foi confirmada pela Polícia Civil do Estado durante uma coletiva de imprensa neste domingo (22).

Informações da Agência Brasil, segundo dados das autoridades policiais, apontam que 11 corpos já foram identificados, sete do sexo masculino e quatro do sexo feminino. Desses, dois estão em processo de liberação às famílias.

O ônibus, pertencente à empresa Emtram, partiu de São Paulo (SP) em direção a Vitória da Conquista (BA) com 45 pessoas a bordo.

Uma das versões preliminares indicavam que um dos pneus do veículo de passageiros havia estourado, e o motorista teria perdido o controle da direção, colidindo com a carreta. Depois disso, um automóvel com três ocupantes, que seguia logo atrás, não teria conseguido frear.

Uma nova hipótese considera que um grande bloco de granito teria se soltado da carroceria da carreta e teria atingido o ônibus, que vinha no sentido contrário. A colisão deu início ao fogo e fez com que ambos perdessem o controle. O carro se chocou na sequência.

As autoridades seguem investigando as circunstâncias para confirmar a causa do acidente.

O condutor da carreta fugiu do local e teve sua prisão decretada. A Polícia segue tentando localizá-lo. Conforme a CNN Brasil, ele estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa e, além disso, o caminhão não poderia circular naquele horário.