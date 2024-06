Na véspera do dia dos namorados, o reencontro do Juventude com Thiago Carpini não foi como a torcida jaconera esperava. O time de Roger Machado ficou no 1 a 1, no Alfredo Jaconi com o Vitória, lanterna do Brasileirão. O Verdão não conseguiu superar a marcação da equipe do técnico do acesso alviverde à Série A de 2024.