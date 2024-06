O Juventude estuda acionar o Palmeiras na justiça para ter os 30% que tem direito da venda do meia-atacante Kauan Santos, 19 anos. O time paulista negociou o atleta com Al Shabab Alahli. O jogador foi negociado no começo do ano com o clube dos Emirados Árabes por 2 milhões de dólares, cerca de R$ 10 milhões, na época. O alviverde da Serra acredita ter direito a R$ 3 milhões do jogador.