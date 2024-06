A janela de transferências do futebol brasileirão será reaberta em um mês e os clubes da Série A poderão contratar para o complemento da temporada. O novo período vai de 10 de julho a 2 de setembro. A direção do Juventude já tinha um planejamento financeiro antes da paralisação dos jogos do Brasileirão em maio. Segundo o vice de futebol, Almir Adami, o cenário com o adiamento dos jogos não deve alterar os planos do clube.