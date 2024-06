Zé Marcos está na sua segunda temporada pelo Juventude. O zagueiro chegou ao clube e aos poucos foi ganhando se espaço. A vitória contra o Atlético-GO, por 1 a 0, no Estádio Alfredo Jaconi marcou o jogo de número 50 do defensor com a camisa alviverde. Número muito comemorado pelo jogador de 26 anos.