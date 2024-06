O confronto Juventude e Vitória, é válido pela oitava rodada do Brasileirão. A partida acontece nesta terça-feira (11), às 19h, no Estádio Alfredo Jaconi. O confronto terá transmissão do Futebol da Gaúcha no 102.7 FM da Rádio Gaúcha Serra e no aplicativo GZH, opção Serra.