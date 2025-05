Índia acusa Paquistão de violar cessar-fogo em sua fronteira horas após acordo

"Apelamos ao Paquistão para que tome as medidas adequadas para abordar essas violações e lidar com a situação com seriedade e responsabilidade", disse, em uma entrevista coletiva em Nova Délhi. Segundo Misri, o exército indiano estava "retaliando", o que definiu como uma "intrusão na fronteira".

Esperava-se que o acordo pusesse fim rápido a semanas de confrontos crescentes, incluindo ataques com mísseis e drones, desencadeados pelo massacre de turistas por homens armados no mês passado, que a Índia atribui ao Paquistão, que nega a acusação.

A primeira palavra da trégua veio do presidente dos EUA, Donald Trump, que publicou em sua plataforma Truth Social que a Índia e o Paquistão haviam concordado com um cessar-fogo total e imediato: "Parabéns a ambos os países por usarem bom senso e grande inteligência. Obrigado pela atenção a este assunto!"

Mais cedo, o primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, disse em discurso que seu país concordou com o cessar-fogo no interesse maior da paz na região e espera que todas as questões pendentes com a Índia, incluindo a longa disputa sobre a região da Caxemira, sejam resolvidas por meio de um diálogo pacífico.