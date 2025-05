AO VIVO: acompanhe o minuto a minuto de Fortaleza x Juventude

Pela oitava rodada do Brasileirão 2025, Fortaleza e Juventude se enfrentam neste sábado (10) , às 16h, no Estádio Presidente Vargas.

Na última rodada, o Papo perdeu para o Atlético-MG no Alfredo Jaconi, enquanto o Fortaleza empatou sem gols com o São Paulo, fora de casa. No último confronto, em novembro de 2024, o Juventude perdeu por 3 a 0, no Alfredo Jaconi, na estreia do técnico Fábio Matias.