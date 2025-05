Para sonhar com a liderança da Série C, Caxias precisará vencer o Retrô

Técnico Júnior Rocha busca manter o 100% no comando do Caxias. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

Pela primeira vez desde o seu retorno à Série C do Brasileirão, o Caxias pode assumir a liderança nesta arrancada de competição. A oportunidade será neste domingo (11), às 16h30min, quando o Grená entrará em campo diante do Retrô-PE.

O técnico Júnior Rocha chega embalado por duas vitórias. Com 100% de aproveitamento sob o seu comando, o Caxias quer aproveitar a boa fase para somar o máximo de pontos e garantir o seu primeiro objetivo, a permanência. Seria o contraponto em relação a 2024, quando o torcedor sofreu até a penúltima rodada.

O treinador reconhece que uma vitória em casa pode agilizar o processo de evolução da equipe, que ainda tem chance de assumir a ponta da tabela dependendo de um empate entre Ituano e Ponte, e de que o Maringá não vença o CSA.

— A competição é muito difícil. Para conquistar três pontos hoje, o nível de competitividade, de concentração, de entrega tem que ser enorme. É o que a gente tem feito. Fizemos o básico, mas a gente está se ajustando com vitórias, isso é melhor, torna a equipe mais confiante, os atletas mais confiantes, a atmosfera aqui fica boa — declarou o treinador, que mudou o ambiente no Estádio Centenário:

— Um ambiente construído também com vitórias. Então, conseguimos performar à altura do que a gente vem realizando nos treinos. Obviamente, não posso esconder de vocês que estamos bem longe do ideal, mas a cada sessão de treino, a cada jogo, vamos evoluindo bastante.

CASCUDOS DO RETRÔ

O Retrô pode não estar em uma condição favorável na tabela da Série C. O time é o 14º com quatro pontos, mas tem individualidades importantes, como o goleiro do acesso do Caxias à Terceira Divisão Nacional, Fabian Volpi. Outros nomes já rodaram o país, como o atacante Fernandinho, ex-Grêmio e Flamengo, e o meio-campista Jonas, ex-Flamengo.

— Individualmente, em termos de nome, vai ser a equipe mais forte que nós vamos enfrentar no campeonato até agora. É um clube que tem uma estrutura formidável, é um clube novo, jovem, com um dono, um cara que investe muito na estrutura, no bem-estar dos atletas. E gosta de jogador um pouco mais renomado, jogador mais experiente, mais técnico. É um time muito técnico, tem um treinador, o Milton Mendes, muito experiente, treinador de seleção — afirmou Júnior Rocha, que prosseguiu: