O Juventude não entrou em campo neste final de semana. O próximo confronto alviverde será na terça-feira (11), às 19h, diante do Vitória, no Estádio Alfredo Jaconi. O objetivo é manter a boa fase e campanha interessante no Campeonato Brasileiro. São três jogos de invencibilidade na competição, sendo um empate contra Fluminense, no Maracanã, e uma vitória em casa diante do Atlético-GO.